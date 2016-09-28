Кинокритики позитивно оценили драму канала "1+1" "Столетие Якова"

Присутствующие на показе одной из серий проекта журналисты, авторитетные кинокритики, председатель Госкино Филипп Ильенко, организаторы литературной премии «Коронация Слова», а также актеры и творческая группа положительно оценили увиденное.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто взялся экранизировать этот роман. Я считаю его одним из лучших в современной украинской литературе. И очень приятно, что то, что я увидел на экране, такого же высокого уровня, как и литературная первооснова. Это важно, что у нас наконец появляется кино на украинском языке, которое содержит культурные и исторические традиции», - отметил после просмотра первой серии председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Высокую оценку драме также дали авторитетные кинокритики.

«Хочу отметить операторскую работу - наша операторская школа никогда не вызывала сомнений. Но мы привыкли к тому, что в сериалах часто не слишком обращают внимание на качество картинки, и зритель обычно больше слушает телевизионный продукт, чем смотрит. Этот проект может привлечь зрителя больше смотреть, чем слушать, - отметил кинокритик Сергей Трымбач. - Наконец-то украинские кинематографисты начинают снова обращаться к украинской литературе. Для Голливуда это обычная практика - зачем придумывать историю, если уже есть качественная литературная основа».

В свою очередь, киновед Владимир Войтенко отметил высокий уровень мастерства украинских актеров: «Этот исконно украинский проект доказывает, что у нас есть талантливые, очень интересные, харизматичные актеры. Это очень приятное открытие. Поскольку принято считать, что в современной украинской киноиндустрии проблема со сценариями и актерами. Но я хочу сказать, что такая проблема будет, пока украинских актеров не начнут снимать в главных ролях».

«"1+1 медиа" запускает серию специальных проектов, посвященных символическим украинским литературным произведениям. Первый в этом ряду - бестселлер Владимира Лиса «Столетие Якова». В наших проектах мы стараемся в художественной форме переосмыслить нашу историю. Надеюсь эту инициативу подхватят и наши коллеги по рынку, - отметил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, открывая допремьерный показ. - Думаю, через 2-3 года украинский зритель сможет переоценить многие вещи, которые для него раньше были незыблемыми истинами».

"Столетие Якова" - 4-серийная эпическая драма по одноименному роману-лауреатом литературной премии «Коронация слова» Владимира Лиса. В основе сюжета – история Украины глазами волынского крестьянина-долгожителя Якова Меха. Он родился еще во времена Российской империи, а старость встречает в современной независимой Украине. В его судьбе – войны, плен и потеря близких, но ее главный итог – сохранение человечности и способности любить.