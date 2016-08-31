Убийство в Кривом Озере: суд не отпустил полицейского из-под стражи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, сегодня, 31 августа, апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений определение суда первой инстанции, которым одному из подозреваемых правоохранителей в превышении служебных полномочий, приведшему к смерти жителя пгт Кривое Озеро, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц без права внесения залога.

Так, суд апелляционной инстанции, заслушав доводы процессуального руководителя, отказал в удовлетворении ходатайства защиты и оставил правоохранителя под стражей.

Указанное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман.

Как утверждают в полиции, Цукерман оказал сопротивление, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от огнестрельных ранений: на теле погибшего обнаружено не менее 4 огнестрельных ранений, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала возмущение жителей райцентра. В результате штат отделения полиции в поселке был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был сменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.

25 августа Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения полицейским Денису Ляхвацкому, который подозревается в умышленном убийстве и превышении полномочий, – в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 23 октября, а Александру Причипойде и Николаю Хоменко, которые подозреваются в превышении служебных полномочий, - арест на месяц - до 25 сентября.

Двое из троих арестованных сотрудников полиции подали апелляционные жалобы на избрание им меры пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.