МВФ обещает помочь Украине

Международный валютный фонд обещает помочь Украине в стабилизации экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня об этом в ходе встречи в Киеве с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО заявила глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Мы готовы сделать все, что в нашей компетенции, чтобы помочь вам в разработке экономической политики», - отметила она, подчеркнув, что на сегодняшний день МВФ достаточно активно и продуктивно сотрудничает с профильными министерствами Украины, а также экспертами по экономическим и финансовым вопросам.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила позитивные показатели экономического развития Украины за 9 месяцев текущего года, но подчеркнула, что Украина уже начала на себе испытывать последствия мирового финансового кризиса, что, прежде всего, отразилось на предприятиях горнометаллургического комплекса и химической промышленности.

«Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество закончилось тем, чтобы Украина имела возможность получить от МВФ необходимую финансовую помощь», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.