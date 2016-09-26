Кобзон назвал оккупированный Крым непосильной ношей, заговорил о "скудном" российском бюджете
Депутат Госдумы от Забайкальского края, российский певец украинского происхождения Иосиф Кобзон сказал несколько слов о финансировании оккупированного Крыма, отметив, что это "непосильная ноша".
"Мы взяли на себя непосильную ношу – Крым", - рассказал он на встрече с журналистами Читы, передает Zabmedia.
Он заявил, что это территория, которая финансируется из "скудного российского бюджета".
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"От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы", - сказал Кобзон.
При этом он особо отметил, что важно уделять внимание развитию культуры, на которую сегодня выделяется очень мало средств. По мнению депутата Госдумы РФ, из-за нехватки средств в сфере культуры широко распространены алкоголизм, наркомания и преступность.
Напомним, Кобзон находится в санкционном списке ЕС. Кроме того, ему был запрещен въезд в США.