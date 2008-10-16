Нацбанк будет договариваться с МВФ о большом займе, а Тимошенко молчит

Вопрос "упрощенного доступа" Украины к ресурсам Международного валютного фонда будет обсуждаться с миссией Европейского департамента МВФ, которая в четверг начнет работать в Украине.

Как сообщает Радио "Свобода", об этом заявил в среду глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко.

Директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик сказал агентству "Reuters", что в конце работы миссии МВФ в Украине "в случае надобности" стороны обсудят "возможность резервного кредита standby для Украины на сумму, которая бы соответствовала потребностям Украины на это время".

По его словам, на данный момент Украина хорошо справляется с кризисом сама, но нуждается в поддержке международных финансовых организаций, чтоб быть уверенной в наличии такой дополнительной поддержки в случае необходимости.

А агентству "Associated Press" Круглик добавил, что объем кредита будут решать после консультаций с миссией МВФ.

Оценки заемных возможностей МВФ для Украины очень расходятся: от 3 до 15 миллиардов долларов. Но аналитики отмечают, что в нынешней политической ситуации в Украине с неуверенностью вокруг выборов МВФ может быть непросто заключить с Украиной соглашение о таком кредитовании, которое обычно содержит правительственные обязательства финансовых реформ.

Аналитики также предполагают, что договоренности Украины с МВФ могут стать лишь началом более широкой программы кредитования и с другими финансовыми организациями.

Ранее в Международный валютный фонд обратились за помощью, кроме Украины, также Венгрия, Сербия и Исландия.

О планах Украины попросить кредит сообщил еще в понедельник один из представителей МВФ в Вашингтоне, однако украинские члены правительства ранее не были так конкретны по этому поводу, тогда как в Нацбанке говорили об этом более прямо.

Премьер-министр Юлия Тимошенко во вторник избегала прямого ответа на вопрос, стремится ли Украина получить заем от МВФ.

А министр экономики Богдан Данилишин, говоря в среду о приезде миссии МВФ, заявлял, что стороны будут обсуждать широкий круг вопросов, в частности и "текущие задачи, которые требуют неотложного урегулирования".

При этом он не уточнял, идет ли речь о привлечении ресурсов фонда, но заявил, что макроэкономическая ситуация в Украины в целом не так угрожающа, как ее оценивают некоторые эксперты.

Украинская правда