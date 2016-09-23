Итальянские карабинеры завершили подготовку военнослужащих Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, 4-недельный курс включал изучение базиса специфики поддержания порядка на улицах страны: патрулирование труднодоступных мест; правила и порядок задержания правонарушителей и злоумышленников; порядок обращения к гражданам; порядок задержания особо опасных преступников; порядок действий карабинеров во время чрезвычайных бедствий.

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«Эти занятия дали возможность усвоить более сложные элементы техники по обеспечению спокойствия граждан», - подчеркнули в МВД.

Напомним, итальянские эксперты по охране общественного порядка 29 августа начали комплексный учебный модуль с военнослужащими Национальной гвардии.

От Национальной гвардии в учениях принимали участие 36 военнослужащих, которые привлекаются к охране общественного порядка, 2 преподавателя кафедры тактики НА НГУ и 2 представителей города Золочев.