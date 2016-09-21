Суд оштрафовал жителя Крыма за пост в соцсети, сделанный до оккупации полуострова

Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

Как рассказал адвокат Александр Попков, в 2010 году Шестакович разместил в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик "Последняя видеозапись ребят из Приморских партизан", признанный в России "экстремистским материалом".

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Инициировали дело об административном правонарушении сотрудники так называемого Центра "Э", которые 17 сентября остановили Шестаковича возле его дома, поскольку им показалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. 18 сентября Шестаковича официально пригласили на допрос. 20 сентября состоялся суд, на котором сотрудник Центра заявил, что Шестакович "причастен к леворадикальному движению и размещению на стенах города трафаретных надписей о бойкоте выборов".

На заседании Шестакович объявил себя "гражданином мира", в ответ на вопрос судьи о гражданстве. У крымчанина, как оказалось, есть только украинский паспорт, российский он не получал.

Адвокат Попков заявил, что дело Шестаковича политически мотивировано, поскольку тот проводил акции в поддержку политзаключенных украинцев в РФ, в том числе - крымчанина Александра Кольченко.

Судья отказалась переносить рассмотрение дела, не дав защите возможности подготовиться, отклонив также заявленные ходатайства, в том числе о проведении фото и видеосъемки.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в исправительной колонии в РФ умер гражданин Украины Валерий Керимов, приговоренный судом Севастополя к 6 годам лишения свободы.