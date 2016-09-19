Прокуратура приостановила расследование расстрела "мобильной группы Эндрю" под Счастьем - адвокат

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава юридической фирмы "СЕНС" Леонид Маслов, который является бывшим разведчиком 92-й ОМБр и организует защиту подозреваемых в нападении на "группу Эндрю" Александра Свидра ("Змей") и Павла Долженко ("Крым").

По его данным, 12 сентября военная прокуратура сил АТО утвердила постановление о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве, в ходе которого ранее было предъявлено подозрение бывшим бойцам 92-й отдельной механизированной бригады с Харьковщины.

Маслов отметил, что прокуратура для проведения следственных действий направила запрос о международной правовой помощи в Россию.

Адвокат отметил, что преступление произошло на территории Украины, все подозреваемые находятся на ее территории, поэтому, по его мнению, направление такого запроса является бессмысленным.

Маслов заверил, что в ближайшее время постановление будет обжаловано в суде.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области было совершено нападение на сводную мобильную группу волонтера Андрея Галущенко ("Эндрю"), "препятствововавшую перемещению контрабанды". Сообщалось, что в результате нападения погибли двое людей – сам волонтер и сотрудник фискальной службы. Четыре человека были ранены.

Нынешний заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и тогдашний председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявлял, что Галущенко был его другом, и неоднократно привлекал внимание общественности к этому делу.

Тука выражал уверенность, что группу под Счастьем расстрелял "кто-то из наших", в частности, экс-губернатор указывал на причастность к этому преступлению бойцов 92-й бригады.

В феврале 2016 года в Краматорске задержали подозреваемых в нападении на группу Галущенко демобилизованных бойцов 92-й бригады Свидра и Долженко. Бойцам вручили уведомление о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает, в том числе, пожизненное лишение свободы.

Незадолго до их задержания заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Галущенко, заживо сожженный в машине, на самом деле был "штатным негласным сотрудником Службы безопасности, это не волонтер на добровольных началах". При этом, по словам Матиоса, при нападении на группу Галущенко "было уничтожено значительное количество доказательств".

Позже Тука заявил, что предлагал спецслужбам нелегально применять психоактивные вещества к фигурантам дела о расстреле группы Галущенко.

"Расследование идет достаточно результативно. Мы знаем практически все. К сожалению, есть пропасть между "знать" и "доказать". Я неоднократно предлагал спецслужбам воспользоваться тем, что называется "сыворотка правды". Во многих странах это абсолютно легально", - заявил он в ответ на вопрос о том, как, по его информации, идет расследование указанного дела.