Тука предлагал спецслужбам нелегально использовать "сыворотку правды" в деле по расстрелу мобильной группы "Эндрю"

Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо".

"Расследование идет достаточно результативно. Мы знаем практически все. К сожалению, есть пропасть между "знать" и "доказать". Я неоднократно предлагал спецслужбам воспользоваться тем, что называется "сыворотка правды". Во многих странах это абсолютно легально", - заявил Тука в ответ на вопрос о том, как, по его информации, идет расследование указанного дела.

При этом замминистра констатировал, что в Украине нет соответствующего законодательства.

Читайте такжеТука: прошлогодний расстрел мобильной группы возле Счастья может быть связан с новым нападением

"Поэтому я предлагал использовать это нелегально. Возможно, это было бы нарушение. Заснять показания людей в расслабленном состоянии на видео и сделать провокационный выток в Youtube. Чтобы мерзавцы в высших кабинетах, которые курируют и крышуют такие явления как контрабанда (в том числе) увидели все это своими глазами. Посадить их не удастся. Но они будут знать, что о них знаем мы", - сказал Тука.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области было совершено нападение на сводную мобильную группу волонтера Андрея Галущенко ("Эндрю"), противодействовавшую перемещению контрабанды. В результате нападения погибли два человека – сам волонтер и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены. Тука заявлял, что Галущенко был его другом, и неоднократно привлекал внимание общественности к этому делу.

В феврале 2016 года в Краматорске задержали подозреваемых в нападении на группу Галущенко демобилизованных бойцов 92-й бригады Александра Свидра ("Змей") и Павла Долженко ("Крым"). Бойцам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которая в том числе предусматривает пожизненное лишение свободы.

Читайте такжеСуд освободил под домашний арест второго подозреваемого в расстреле мобильной группы под Счастьем

Незадолго до их задержания заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Галущенко, заживо сожженный в машине, на самом деле был "штатным негласным сотрудником Службы безопасности, это не волонтер на добровольных началах".

При этом, по словам Матиоса, при нападении на группу Галущенко "было уничтожено значительное количество доказательств".