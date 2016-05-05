Тука предлагал спецслужбам нелегально использовать "сыворотку правды" в деле по расстрелу мобильной группы "Эндрю"

11:18, 05 мая 2016
Общество
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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявляет, что предлагал спецслужбам нелегально применять психоактивные вещества к фигурантам дела о расстреле мобильной группы Андрея Галущенко ("Эндрю") у города Счастье в сентябре 2015 года.

/ facebook.com/EuroMaydan

Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо".

"Расследование идет достаточно результативно. Мы знаем практически все. К сожалению, есть пропасть между "знать" и "доказать". Я неоднократно предлагал спецслужбам воспользоваться тем, что называется "сыворотка правды". Во многих странах это абсолютно легально", - заявил Тука в ответ на вопрос о том, как, по его информации, идет расследование указанного дела.

При этом замминистра констатировал, что в Украине нет соответствующего законодательства.

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"Поэтому я предлагал использовать это нелегально. Возможно, это было бы нарушение. Заснять показания людей в расслабленном состоянии на видео и сделать провокационный выток в Youtube. Чтобы мерзавцы в высших кабинетах, которые курируют и крышуют такие явления как контрабанда (в том числе) увидели все это своими глазами. Посадить их не удастся. Но они будут знать, что о них знаем мы", - сказал Тука.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области было совершено нападение на сводную мобильную группу волонтера Андрея Галущенко ("Эндрю"), противодействовавшую перемещению контрабанды. В результате нападения погибли два человека – сам волонтер и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены. Тука заявлял, что Галущенко был его другом, и неоднократно привлекал внимание общественности к этому делу.

В феврале 2016 года в Краматорске задержали подозреваемых в нападении на группу Галущенко демобилизованных бойцов 92-й бригады Александра Свидра ("Змей") и Павла Долженко ("Крым"). Бойцам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которая в том числе предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Незадолго до их задержания заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Галущенко, заживо сожженный в машине, на самом деле был "штатным негласным сотрудником Службы безопасности, это не волонтер на добровольных началах".

При этом, по словам Матиоса, при нападении на группу Галущенко "было уничтожено значительное количество доказательств".

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