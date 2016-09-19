На Луганщине заочно будут судить "главу фонда госимущества ЛНР"

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Согласно сообщению, установлено, что указанный "чиновник", который до начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины занимался адвокатской деятельностью, перешел на сторону террористической организации "ЛНР" и возглавил "фонд госимущества".

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Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, было объявлено в розыск.

"Председателем фонда госимущества ЛНР" является Александр Толмачев.