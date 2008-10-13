В Тернополе представили комиксы об убийстве Степана Бандеры

В Тернопольском пресс-клубе реформ презентовали издание истории в рисунках, посвященное убийству Степана Бандеры, – “Комиксы”. Издание представлял его распорядитель, председатель Всеукраинской молодежной организации Союз Украинской Молодежи в Украине Святослав Липовецкий, сообщает ЗІК.

После резонансных комиксов об УПА Союз выдал новую серию - “Убийства по приказу КГБ”, в которой на основе реальной истории рассказывается о подготовке и осуществлении убийств Проводника ОУН Степана Бандеры и Льва Ребета”, - рассказал Святослав Липовецкий.

Впервые эти комиксы были опубликованы в 1978 году в журнале “Крилаті”, который издает «Світова Управа СУМ». Автор текстов - редактор журнала Омельян Коваль (Бельгия). Искусное выполнение изображений принадлежит бельгийскому художнику, который подписавшемуся “Нептун”.

Издатели рассчитывают, что “Комиксы” привлекут внимание общественности к фигуре Проводника ОУН Степана Бандеры, юбилеи которого отмечаются в 2009 году – 100 лет со дня рождения (1 января 1909) и 50 лет со дня смерти (15 октября 1959).

”Убийства по приказу КГБ” были изданы двумя тиражами, по - 2000 экземпляров каждый.