Взрыв газа в Павлограде: СМИ узнали подробности происшествия, полиция задержала виновника (видео)
На Днепропетровщине комиссия решает, можно ли восстановить жилой дом после взрыва бытового газа.
Даже внешне хорошо заметно, какие ужасные последствия этого взрыва. Некоторые квартиры выгорели, остальные – залиты водой. Кроме того, выбиты стекла, говорится в сюжете ТСН.
Жители двух подъездов эту ночь провели у родственников, друзей или во временном жилье. Местные власти предоставили им комнаты в общежитии и модульном городке для переселенцев. Люди сегодня начали возвращаться в дом, чтобы забрать вещи, они в шоковом состоянии. Они немногословны.
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Напомним, взрыв произошел около часа ночи 18 сентября. И той же ночью полиция задержала виновника. Это житель этого же дома. Как выяснилось, в такой способ он хотел покончить с собой, но в последний момент вышел на улицу.
Накануне он убил свою жену. Ее тело с десятками ножевых ранений нашли в соседнем доме. Как говорят соседи, они более 20 лет жили вместе, у них есть взрослый сын. Наконец женщина решила уйти от мужа, снимала квартиру по соседству. Как считает следствие, мужчина подкараулил ее в подъезде и убил.