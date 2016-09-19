Взрыв газа в Павлограде: СМИ узнали подробности происшествия, полиция задержала виновника (видео)

Даже внешне хорошо заметно, какие ужасные последствия этого взрыва. Некоторые квартиры выгорели, остальные – залиты водой. Кроме того, выбиты стекла, говорится в сюжете ТСН.

Жители двух подъездов эту ночь провели у родственников, друзей или во временном жилье. Местные власти предоставили им комнаты в общежитии и модульном городке для переселенцев. Люди сегодня начали возвращаться в дом, чтобы забрать вещи, они в шоковом состоянии. Они немногословны.

Читайте такжеВ Одесской области прогремел взрыв на территории гаражного кооператива: неизвестный бросил гранату (фото)

Напомним, взрыв произошел около часа ночи 18 сентября. И той же ночью полиция задержала виновника. Это житель этого же дома. Как выяснилось, в такой способ он хотел покончить с собой, но в последний момент вышел на улицу.

Накануне он убил свою жену. Ее тело с десятками ножевых ранений нашли в соседнем доме. Как говорят соседи, они более 20 лет жили вместе, у них есть взрослый сын. Наконец женщина решила уйти от мужа, снимала квартиру по соседству. Как считает следствие, мужчина подкараулил ее в подъезде и убил.