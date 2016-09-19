Львов проводит в последний путь известного писателя Романа Иваничука

Сегодня, 19 сентября, во Львове на Лычаковском кладбище состоятся похороны известного украинского писателя Романа Иваничука, который скончался 17 сентября на 88-году жизни.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«19 сентября с 9:00 – прощание, в 11:30 начнется служба по умершим, потом – шествие на Лычаков. В 13:00 состоится общественное вече и похороны на Лычаковском кладбище», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября во Львове на 88-году жизни скончался украинский писатель, один из организаторов Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, депутат Верховной Рады Украины І созыва, Герой Украины Роман Иваничук.

«Наша страна держится на таких людях, как Роман Иваничук. Настоящий патриот, который и словом, и делом строил независимую Украину. Сочувствуем и скорбим вместе с семьей», - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

В активе писателя 20 исторических романов, которыми он пытается заполнить белые пятна истории Украины. Произведения Иваничука переведенные многими языками.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким писателя.

«С глубокой скорбью встретил известие о смерти Романа Ивановича. Своей плодотворной литературной деятельностью он внес выдающийся вклад в формирование национальной памяти и духовное возрождение Украины. Его произведения, проникнутые любовью к родной земле и народу, навсегда останутся украшением отечественной культуры», - говорится в соболезновании.

«Склоняю голову в глубокой скорби и скорблю вместе со всем украинским народом», - отметил Порошенко.