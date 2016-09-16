Спецназовцы ВСУ проводят тактико-специальные учения в зоне АТО (фоторепортаж)
15:35, 16 сентября 2016Общество
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Военные разведчики Сил специальных операций 15-16 сентября проводят тактико-специальные учения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
15-16 сентября спецназовцы отрабатывают мастерство в зоне АТО / Фото УНИАН
В частности, спецназовцы по плану боевой подготовки отработали порядок десантирования групп в условный тыл противника с вертолета Ми-8МТ, сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.
Как сообщал УНИАН, 26 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Силах спецопераций ВСУ.
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