Спецназовцы ВСУ проводят тактико-специальные учения в зоне АТО (фоторепортаж)

15:35, 16 сентября 2016
Общество
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Военные разведчики Сил специальных операций 15-16 сентября проводят тактико-специальные учения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

УНИАН

В частности, спецназовцы по плану боевой подготовки отработали порядок десантирования групп в условный тыл противника с вертолета Ми-8МТ, сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Силах спецопераций ВСУ.

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