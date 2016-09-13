"Половину вещей для военных не покупают": Бирюков рассказал о дырах в финансировании ВСУ

Такую позицию высказал советник президента Юрий Бирюков, сообщает 112.ua.

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"Это (129 миллиардов гривень - УНИАН) не только на оборону, еще и на безопасность. Министерству обороны на сегодняшнее утро из этих 129 млрд предполагалось дать всего 51 млрд", - сказал Бирюков.

По его словам, генштаб Минобороны прислал запрос в Минфин на 108 млрд грн. Такая сумма является оптимальной, по его мнению, но экономика на данный момент "не в состоянии осилить такую сумму на Минобороны".

Он отметил, что в ООН будут очень настойчиво просить из 5% ВВП на сектор безопасности и обороны 3% выделить на Минобороны. В таком случае получится больше 70 млрд грн, уточнил Бирюков.

"Структура трат Минобороны – это порядка 60% простое поедание бюджета. Остальные 40% - это закупка вооружения, его ремонт, закупка вещей…", - сказал советник президента.

По его данным, в Украине половину вещей для военнослужащих не покупают, потому что на это не дают денег.

"Вещевое обеспечение у нас профинансировано на 54% (...) Если по вещевому направлению у нас порядка 170 позиций, которые мы должны закупать, закупается половина позиций, вторая половина не покупается. Парадная форма, которая прописана в документах Минобороны, мы обязаны ее выдавать военнослужащим, но ее не выдают c 2007-2008 года, на нее просто не дают денег", - сообщил Бирюков.