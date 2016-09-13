Турчинов рассказал, как рассчитывал темпы первой волны мобилизации по количеству берцев

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

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"В 2014 году, когда был колоссальный дефицит времени, финансов, материальных ресурсов, оружия, всего… я провел большое количество переговоров с нашими зарубежными партнерами. Напоминал им о Будапештском меморандуме, говорил, что нужно помочь. Но наши партнеры хлопали по плечу и говорили, мол, держитесь, мы будем влиять на Россию дипломатическим путем. Меня постоянно просили не бряцать оружием, не проводить мобилизацию, в общем, "не провоцировать Россию". Мне дали четко понять, что, если вооруженные силы РФ вторгнуться на территорию континентальной Украины, нам не смогут оказать военную помощь", - рассказал Турчинов.

По словам секретаря СНБО, на тот момент он отчетливо понимал, что никакие дипломатические усилия не остановят агрессию России - она будет считаться только с силой.

"Мы должны были защитить свою страну. Мы начали подготовку войск и их переброску с Запада на Восток. Я подписал Указ о мобилизации. Была создана Нацгвардия, в МВД начали формироваться добровольческие батальоны… Я темпы первой мобилизации рассчитывал по количеству берцев, которые смогут выпустить наши предприятия. Солдат просто не во что было обуть!..Тогда нам не дали ни одного патрона. Не говоря уже о более сложном вооружении", - отметил Турчинов.

Он подчеркнул, что сегодня мы находимся в ситуации, когда "у нас есть чем воевать, и есть кому воевать. Хотя ни одной единицы летального оружия мы от наших партнеров до сих пор не получили."