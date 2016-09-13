Турчинов рассказал, как рассчитывал темпы первой волны мобилизации по количеству берцев
Секретарь СНБО Александр Турчинов рассчитывал темпы первой волны мобилизации по количеству берцев, так как солдат не было во что обуть.
Об этом он рассказал в интервью УНИАН.
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"В 2014 году, когда был колоссальный дефицит времени, финансов, материальных ресурсов, оружия, всего… я провел большое количество переговоров с нашими зарубежными партнерами. Напоминал им о Будапештском меморандуме, говорил, что нужно помочь. Но наши партнеры хлопали по плечу и говорили, мол, держитесь, мы будем влиять на Россию дипломатическим путем. Меня постоянно просили не бряцать оружием, не проводить мобилизацию, в общем, "не провоцировать Россию". Мне дали четко понять, что, если вооруженные силы РФ вторгнуться на территорию континентальной Украины, нам не смогут оказать военную помощь", - рассказал Турчинов.
По словам секретаря СНБО, на тот момент он отчетливо понимал, что никакие дипломатические усилия не остановят агрессию России - она будет считаться только с силой.
"Мы должны были защитить свою страну. Мы начали подготовку войск и их переброску с Запада на Восток. Я подписал Указ о мобилизации. Была создана Нацгвардия, в МВД начали формироваться добровольческие батальоны… Я темпы первой мобилизации рассчитывал по количеству берцев, которые смогут выпустить наши предприятия. Солдат просто не во что было обуть!..Тогда нам не дали ни одного патрона. Не говоря уже о более сложном вооружении", - отметил Турчинов.
Он подчеркнул, что сегодня мы находимся в ситуации, когда "у нас есть чем воевать, и есть кому воевать. Хотя ни одной единицы летального оружия мы от наших партнеров до сих пор не получили."