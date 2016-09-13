На Киевщине расследуют похищение предпринимателем у субарендатора урожая на 2 миллиона

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, установлено, что предприниматель в Сквирском районе пользовался на основании договоров аренды земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью около 140 гектаров.

В 2014 году указанный арендатор передал земельные участки площадью более 88 гектаров другому гражданину в субаренду.

Читайте такжеВ Харькове арестовали мужчину, грабившего прохожих на мопедеВ дальнейшем арендатор самовольно без надлежащих оснований собрал урожай с указанных земельных участков.

По факту зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.186 (грабеж, совершенный в особенно крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.