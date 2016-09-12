Во Львове прошел 3-й этап чемпионата Украины по кантри-кроссу (фото)

Во Львове 11 сентября прошел 3-й этап чемпионата Украины по кантри-кроссу "Майоровка 2016". Предыдущие два этапа чемпионата принимали в Днепре и в Косово.

«Во Львов приехали лучшие спортсмены Украины для того, чтобы бороться и побеждать. Это еще не финальный этап, но один из самых значительных, ведь было очень много спортсменов, зрителей, которые могли увидеть такое красивое зрелище, - рассказал генеральный секретарь Львовского областного отделения Федерации мотоспорта Богдан Бацик, передает 032.ua.

На чемпионате присутствовали спортсмены из Киевской, Днепровской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Львовской, Волынской, Винницкой, Закарпатской, Черниговской, Тернопольской, Ровенской, Полтавской областей и города Киева.