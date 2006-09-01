Что делать Украине со 100 млрд. долларов...

Всемирный банк рекомендует Украине в течение последующих десяти лет осуществить капиталовложения в экономику страны в объеме 100 млрд. долл. для поддержания ее стремлений приближения к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этих рекомендациях ВБ сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ во время выступления в киевском Национальном университете им. Т.ШЕВЧЕНКО в пятницу.

Так, по словам Н.АЗАРОВА, ВБ рекомендует осуществить капиталовложения в сферу энергетики на уровне 30 млрд. долл., транспорт - 5 млрд. долл., жилищно-коммунальное хозяйство – 14 млрд. долл., сельское хозяйство и земельные реформы – 9 млрд. долл., охрану здоровья – 6,5 млрд. долл., на экологию – 15 млрд. долл., в поддержание рыночных институтов – 4 млрд. долл., другое - 16,5 млрд. долл.

«Всего 100 млрд. долл. за десять лет, то есть 10 млрд. долл. нам надо вкладывать ежегодно в такие направления деятельности, которые они нам говорят. А мы и без них знаем, что надо вкладывать, и не 10, а может, значительно больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в ВБ, в ближайшее время будет обнародован подготовленный Всемирным банком Обзор государственных финансов Украины, на выдержки из которого ссылался Н.АЗАРОВ в своем выступлении.