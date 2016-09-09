Фильм "Украинские шерифы" будет претендовать на премию Оскар

Как сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, эту киноленту выбрал Украинский Оскаровский комитет.

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«Фильмы, представленные на рассмотрение Оскаровского комитета, были разными, но все они демонстрируют рост украинской киноиндустрии в техническом и эстетическом планах. Каждый из них мог бы достойно представить Украину в борьбе за «Оскар», а потому очевидно, что Оскаровскому комитету было непросто сделать свой выбор», - сказал председатель Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Мировая премьера фильма «Украинские шерифы» состоялась на престижном документальном кинофестивале IDFA, где картина получила специальный приз жюри в главном конкурсе. Фильм демонстрировался на более чем трех десятках фестивалей по всему миру в конкурсных и специальных программах и продолжает представлять Украину на самых престижных кинофорумах. Недавно «Украинские шерифы» получили Гран-при кинофестиваля Docs against Gravity в Польше.

Фильм был показан в семи городах Украины (Киев, Харьков, Днепр, Львов, Мариуполь, Одесса, Херсон) в рамках проката DOCU/ХИТ (Международного кинофестиваля документального кино DOCUDAYS UA).

В Госагентстве по вопросам кино напомнили, что 89-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.