Оскар-2016: полный список обладателей премии 88-й церемонии

Киноакадемия отметила в ленте дизайн костюмов, художника-постановщика, грим, монтаж и монтаж звука, а также - сведение звука, сообщает ТСН.

Леонардо Ди Каприо наконец получил заветную награду "Оскар" за игру в "Выжившем" и стал лучшим актером года.

Аналогичной, но женской статуэткой наградили Бри Ларсон за роль в "Комнате".

Лучшим фильмом года назван "В центре внимания" Майкла Шугара.

В целом список триумфаторов 88-й церемонии "Оскар" выглядит так:

Лучший фильм: "В центре внимания" Томаса Маккарти

Лучшая актриса: Бри Ларсон

Лучший актер: Леонардо Ди Каприо

Лучший режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший")

Лучший адаптированный сценарий: Чарльз Рэндольф и Адам Маккейв за фильм "Игра на понижение"

Лучший оригинальный сценарий: "В центре внимания" Джоша Сингер и Тома Маккарти

Лучший саундтрек: Writings on the wall Сэм Смитт

Лучшая музыка: Эннио Морриконе ("Омерзительная восьмерка")

Лучшая актриса второго плана: Алисия Викандер ("Девушка из Дании")

Лучший дизайн костюмов: Дженни Бивэн ("Безумный Макс: Дорога ярости")

Лучший дизайн декораций: Холлин Гибзон и Лиза Томпсон ("Безумный Макс: Дорога ярости")

Грим и прически: "Безумный Макс: Дорога ярости"

Лучший оператор: Эммануэль Любецки ("Выживший")

Лучший монтаж: Маргарет Сиксел ("Безумный Макс: Дорога ярости")

Лучшее сведение звука: Марк Мангини, Дэвид Уайт ("Безумный Макс: Дорога ярости")

Лучшие спецэффекты: Пол Норрис, Сара Бенектнон, ("Ex Machina")

Короткометражный мультфильм: "Медвежья история"

Полнометражный мультфильм: "Мыслями наизнанку"

Актер второго плана: Марк Райлендс "Мост шпионов"

Короткометражный документальный фильм: "Девушка в реке"

Полнометражный документальный фильм: "Эмми" режиссера Азифа Кападиа

Лучший игровой короткометражный фильм: "Заика"

Лучший фильм на иностранном языке: "Сын Саула" Ласло Немеша

Стоит отметить, что нынешний "Оскар" ознаменовался откровенным признанием популярного певца и обладателя премии за лучший саундтрек года Writing's on the wall Сэма Смита в его нетрадиционной сексуальной ориентации.