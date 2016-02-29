Оскар-2016: полный список обладателей премии 88-й церемонии
88-я церемония "Оскар" стала триумфальной для команды ленты "Безумный Макс: Дорога ярости": фильм получил 6 статуэток.
Киноакадемия отметила в ленте дизайн костюмов, художника-постановщика, грим, монтаж и монтаж звука, а также - сведение звука, сообщает ТСН.
Леонардо Ди Каприо наконец получил заветную награду "Оскар" за игру в "Выжившем" и стал лучшим актером года.
Аналогичной, но женской статуэткой наградили Бри Ларсон за роль в "Комнате".
Лучшим фильмом года назван "В центре внимания" Майкла Шугара.
В целом список триумфаторов 88-й церемонии "Оскар" выглядит так:
Лучший фильм: "В центре внимания" Томаса Маккарти
Лучшая актриса: Бри Ларсон
Лучший актер: Леонардо Ди Каприо
Лучший режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший")
Лучший адаптированный сценарий: Чарльз Рэндольф и Адам Маккейв за фильм "Игра на понижение"
Лучший оригинальный сценарий: "В центре внимания" Джоша Сингер и Тома Маккарти
Лучший саундтрек: Writings on the wall Сэм Смитт
Лучшая музыка: Эннио Морриконе ("Омерзительная восьмерка")
Лучшая актриса второго плана: Алисия Викандер ("Девушка из Дании")
Лучший дизайн костюмов: Дженни Бивэн ("Безумный Макс: Дорога ярости")
Лучший дизайн декораций: Холлин Гибзон и Лиза Томпсон ("Безумный Макс: Дорога ярости")
Грим и прически: "Безумный Макс: Дорога ярости"
Лучший оператор: Эммануэль Любецки ("Выживший")
Лучший монтаж: Маргарет Сиксел ("Безумный Макс: Дорога ярости")
Лучшее сведение звука: Марк Мангини, Дэвид Уайт ("Безумный Макс: Дорога ярости")
Лучшие спецэффекты: Пол Норрис, Сара Бенектнон, ("Ex Machina")
Короткометражный мультфильм: "Медвежья история"
Полнометражный мультфильм: "Мыслями наизнанку"
Актер второго плана: Марк Райлендс "Мост шпионов"
Короткометражный документальный фильм: "Девушка в реке"
Полнометражный документальный фильм: "Эмми" режиссера Азифа Кападиа
Лучший игровой короткометражный фильм: "Заика"
Лучший фильм на иностранном языке: "Сын Саула" Ласло Немеша
Стоит отметить, что нынешний "Оскар" ознаменовался откровенным признанием популярного певца и обладателя премии за лучший саундтрек года Writing's on the wall Сэма Смита в его нетрадиционной сексуальной ориентации.