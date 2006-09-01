Украина активизирует участие в проектах развития ядерной энергетики. Об этом сказал министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО во время посещения Ривненской АЭС, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

«Дефицит энергоресурсов в последнее время стал главной причиной большинства конфликтов в мире. Если человечество хочет развиваться, альтернативы развитию атомной энергетики нет», - отметил он.

По мнению Ю.БОЙКО, человечество стоит на пороге кардинальных изменений в сфере потребления энергии. «Если не будет найдено новых источников (энергии), мировая экономика будет замедляться».

Министр привел данные, что из 6 млрд. населения Земли, 2 млрд. вообще не пользуются электроэнергией. Россия официально признала, что 5% ВВП они теряют на дефиците энергоносителей в своей стране. Кроме того, россияне впервые официально признали, что запасов углеводородного сырья осталось на 50 лет с учетом потребления в Китае и Индии.

Он также отметил, что в мире сложились три модели решения проблемы дефицита энергоресурсов. Первую из них демонстрирует США, которые сконцентрировались на развитии ядерной энергетики. Россия и страны Ближнего Востока сосредоточились на добыче углеводородов и являются примерами второй модели. Европа, которая владеет двумя процентами мировых запасов углеводородов, а потребляет 14%, использует смесь моделей.

Министр отметил, что, ввиду роста дефицита углеводородов, в мире растет понимание безальтернативности атомной энергетики. «Об этом, в частности, свидетельствуют планы Америки и Китая по строительству в ближайшие десятилетия по двадцать ядерных реакторов, а также проекты строительства реакторов на быстрых нейтронах», - сказал Юрий БОЙКО.

«Наша страна, которая входит в тройку наибольших производителей ядерной энергии, и которая имеет огромный опыт в этой отрасли, в частности трагический, должна в полной мере интегрироваться в эти проекты и принимать участие во всех мирных программах по развитию атомной энергетики», - отметил он.

* * * В Украине находится пять АЭС – Ровненская, Запорожская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Чернобыльская.

НАЭК «Энергоатом» в текущем году планирует увеличить выработку электроэнергии АЭС на 2,5%, по сравнению с 2005 годом, - до 91 млрд. кВт/ч.

В 2005 г. украинские АЭС произвели 88,782 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 2% больше, чем в 2004 году.

Доля атомных электростанций в отечественной электроэнергетике составила 47,9% от объема производства, в структуре Энергорынка - 52,3%.