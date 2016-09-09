В Днепре презентовали "Книгу памяти", посвященную погибшим на Донбассе военным

Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание содержит фотографии и краткие рассказы о жизни 800 бойцов из нескольких областей Украины, около половины из них – из Днепропетровской области, остальные – уроженцы других регионов.

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В мероприятии приняли участие родные и близкие погибших, волонтеры и поисковики.

Над «Книгой памяти» в течение года работали сотрудники Национального военно-исторического музея, а также волонтеры. Создатели книги отмечают, что при ее подготовке им помогли родные, друзья и коллеги погибших, рассказав подробности из жизни воинов.

Как сообщил на презентации руководитель музея Ярослав Тимченко, это первая такая книга в Украине, после дополнений и правок, она будет переиздана.

По словам Тимченко, в это издание вошли биографии бойцов тех формирований, которые подчинены Министерству обороны. Впоследствии музейщики планируют собрать информацию о погибших бойцов других подразделений, участников добробатов.

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб отмечает, что книга вышла небольшим тиражом – всего 1 тысяча экземпляров, а потому передать ее смогли прежде всего семьям погибших бойцов.

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Презентацию книги дополнили выставкой «Блокпост памяти» из фотографий и личных вещей военнослужащих, погибших на Донбассе, тела которых из зоны АТО вывозили украинские поисковики. В своеобразных витринах, созданных из ящиков из-под патронов, энтузиасты разместили документы и награды воинов, осколки от мин и снарядов, а на самих ящиках художники изобразили портреты военных.

9 сентября презентация «Книги памяти» состоится в Кривом Роге.