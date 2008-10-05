Снежный ураган заблокировал дороги в Болгарии

Снежный ураган блокировал сегодня в Болгарии десятки автомобилей. Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах в районе горы Витоша в окрестностях болгарской столицы, где выпало более 20 сантиметров снега.

Как передает Газета.ru, по традиции в воскресный день сотни жителей Софии отправились на отдых в горы, и разгул снежной стихии стал для большинства из них неприятной неожиданностью. Сильный ветер, порывами до 30 метров в секунду, повалил десятки деревьев, которые блокировали дороги. Положение ухудшил снегопад, который сделал путь и вовсе непроходимыми, тем более, что автомобили к зимним дорогам в Болгарии еще не подготовлены.

С целью нормализовать ситуацию и помочь "снежным заложникам" вернуться домой были задействованы все силы оперативных бригад министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщила пресс-служба МЧС, дороги удалось расчистить, пострадавших нет.