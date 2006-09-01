Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В южной и восточной части дожди отдельные грозы, днем в Крыму местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, в западных областях местами 6-9°; днем 18-23°, в восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

3-4 сентября - переменная облачность. С сентября в восточной половине дожди, грозы, местами сильные дожди, на остальной территории местами небольшой дождь; 4 сентября на большей части территории страны небольшие дожди, отдельные грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем 4 сентября в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14° (3 сентября в западных областях местами 6-8° тепла), на юге и востоке, 4 сентября и в западных областях 13-18°; днем 18-23° (3 сентября в северных и центральных областях местами 15-17°), в восточных областях, 3 сентября и в западной, 4 сентября и в южной части 22-27°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.

5-6 сентября - в южной части и восточных областях преимущественно без осадков, лишь днем 5 сентября в восточных областях кратковременные дожди. Температура ночью 9-15°, днем 19-25°. На остальной территории небольшие, в северных областях умеренные дожди. Температура ночью 6-12°, днем 14-20°.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°.

3-4 сентября - переменная облачность. Ночью 3 сентября (местами) и днем 4 сентября небольшой дождь; в остальное время без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

5-6 сентября - временами дожди. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.