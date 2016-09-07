Один из организаторов нападения на "Интер" оказался сторонником федерализации Украины - нардеп (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Рады от "Народного фронта" Олег Медуница.

Так, нардеп привел текст выступления Середюка на съезде "Евразийского союза молодежи" (ЕСМ) в августе 2005 года в Киеве: "Сегодня мы начинаем нашу борьбу, и она будет проходить не только на территории Украины, но и за её границей – в Молдове, в России, в Белоруссии и других странах СНГ. Наша борьба будет происходить везде. Мы сегодня боремся не за какие-то призрачные идеи “демократии”, которые нам предлагает Ющенко – марионетка Америки. Сегодня мы начинаем борьбу за наше господство, за господство Евразии, за торжество Православия".

Читайте такжеЖурналисты рассказали новые подробности о переписке Столяровой и информвойне "Интера" (видео)

Также Медуница напомнил требования тогдашнего съезда:

1. Федерализация Украины

2. Освобождение всех политзаключённых

3. Депортация американских граждан с территории Украины

4. Отставка правительства и президента Украины

5. Прекращение деятельности протестантских сект на территории Украины и их последующая депортация в США

6. Немедленное прекращение деятельности западных НПО

7. Создание правительства народного доверия на базе здоровых политических сил Украины: ЕСМ, "Братства" и т.д.

8. Вступление Великой Украины в "Евразийскую Империю".

Стоит отметить, что "Евразийский союз молодежи" - российская праворадикальная организация антиукраинской направленности.

"Все знают, что они с Дугиным козу водили. Это не фейк", – добавил Медуница.

Ранее Середюк заявил, что участники акции по блокированию телеканала "Интер", которые с 5 сентября митинговали возле здания канала на улице Дмитриевской, прекращают на пять дней митинг возле его офиса.