Один из организаторов нападения на "Интер" оказался сторонником федерализации Украины - нардеп (фото)
Один из организаторов нападения на офис телеканала "Интер", активист партии "Братство" Алексей Середюк оказался сторонником российского неофашиста Александра Дугина, а также призывал к федерализации страны и ее вступления в "Евразийскую империю".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Рады от "Народного фронта" Олег Медуница.
Так, нардеп привел текст выступления Середюка на съезде "Евразийского союза молодежи" (ЕСМ) в августе 2005 года в Киеве: "Сегодня мы начинаем нашу борьбу, и она будет проходить не только на территории Украины, но и за её границей – в Молдове, в России, в Белоруссии и других странах СНГ. Наша борьба будет происходить везде. Мы сегодня боремся не за какие-то призрачные идеи “демократии”, которые нам предлагает Ющенко – марионетка Америки. Сегодня мы начинаем борьбу за наше господство, за господство Евразии, за торжество Православия".
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Также Медуница напомнил требования тогдашнего съезда:
1. Федерализация Украины
2. Освобождение всех политзаключённых
3. Депортация американских граждан с территории Украины
4. Отставка правительства и президента Украины
5. Прекращение деятельности протестантских сект на территории Украины и их последующая депортация в США
6. Немедленное прекращение деятельности западных НПО
7. Создание правительства народного доверия на базе здоровых политических сил Украины: ЕСМ, "Братства" и т.д.
8. Вступление Великой Украины в "Евразийскую Империю".
Стоит отметить, что "Евразийский союз молодежи" - российская праворадикальная организация антиукраинской направленности.
"Все знают, что они с Дугиным козу водили. Это не фейк", – добавил Медуница.
Ранее Середюк заявил, что участники акции по блокированию телеканала "Интер", которые с 5 сентября митинговали возле здания канала на улице Дмитриевской, прекращают на пять дней митинг возле его офиса.