Полиция закрыла дело против директора тернопольского ПТУ, заставлявшего учеников становиться на колени

Полиция закрыла уголовное производство относительно директора тернопольского училища Ресторанного сервиса и торговли Андрея Каплуна, который заставлял учеников становиться на колени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник областного управления Национальной полиции Александр Богомол.

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«Производство пришлось закрыть, потому что все потерпевшие начали давать показания, что не имеют претензий, что они сами становились на колени. Относительно эксплуатации детского труда – аналогичная ситуация. Родители начали утверждать, что они давали разрешение. Лишь в одном случае были «качели»: то родители давали согласие, то не давали. В конце дали показания, что их ребенок выезжала на работы, но там ничего не делал», – рассказал Богомол.

Почему потерпевшие резко изменили показания начальник областного управления НП четко объяснить не смог.

«То ли Каплун повлиял, то ли такие родители. Если потерпевшая сторона даст разрешение, то стоило бы обнародовать материалы дела, чтобы все увидели, как меняются показания на допросах. Имеем такое бесхребетное общество. Но по крайней мере это дело стало серьезным уроком для руководителей других учебных заведений», – убежден Богомол.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля следователи Тернопольского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки) по поводу инцидента в училище Ресторанного сервиса и торговли.

Основанием для открытия дела стал видеоматериал о неправомерных действиях руководителя, размещенный в интернет-сети. На видео видно, как двое парней училища стоят на коленях на линейке перед другими учениками.

Таким образом директор ВПУ решил наказать их за курение.

Также следователи проводили проверку фактов принудительного труда потерпевших и других учеников училища.

9 февраля Министерство образования уволило Каплуна с должности директора училища. Он обжаловал данное решение в суде. Суд первой инстнанции Каплун проиграл, однако выиграл дело в Апелляционном суде и добивается восстановления в должности.