СБУ провела обыски в украинском офисе НТВ+

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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По словам Грицака, обыски были проведены в связи с тем, что в представительстве продавали устройства для трансляции на территории Украины программ телеканала.

Глава СБУ подчеркнул, что Украине необходимо разработать программу по защите украинского информационного пространства.

«Нам нужны не только финансы, нам нужна, пожалуй, программа по защите украинского информационного пространства. Это касается прежде всего масс-медиа, это касается киберпространства, поскольку против нас работает целая армия российский «ботов», спецподразделения ФСБ и многие другие», - сказал Грицак.

Одновременно он отметил, что вопрос защиты украинского информационного пространства касается не только СБУ, но и Нацполиции и Нацсовета по телерадиовещанию.