Патрульная полиция открыла новый набор: в Одессе наймут 150 инспекторов

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Одессе открыто 150 вакансий. Всего в пяти городах наймут 1100 патрульных.

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Для участия в конкурсе кандидаты должны подать заявку на сайте Нацполиции, после чего они пройдут ряд тестов, в том числе психологических. Затем конкурсанты направляются на спецпроверку и медобследование. Итоговый вывод о соответствии кандидата должности будет принимать специальная полицейская комиссия по результатам собеседования.

«Я чрезвычайно рада, ведь это уже второй раз в истории Украины мы запускаем открытый набор в патрульную полицию. Очень надеюсь, что молодые люди, которые хотят что-то изменить в стране, придут работать в патрульную полицию. Это важно, ведь это - новая кровь, которая нам необходима в Нацполиции»,- заявила глава ведомства Хатия Деканоидзе.

Прием анкет продлится до 27 сентября.