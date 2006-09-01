Село в Винницкой области готовят к эвакуации

12:06, 01 сентября 2006
Общество
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Ситуацию контролирует милиция

Решается вопрос об эвакуации около 500 жителей села Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, где найдены мины времен войны.

В этом селе, в частном хозяйстве во время земляных работ обнаружены три противотанковых мины времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, обнаруженные во дворе дома 47-летнего хозяина мины сейчас находятся под охраной милиции.

Решается вопрос об эвакуации около 500 жителей села на период, когда будут проводиться работы по обезвреживанию боеприпасов.

 

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