Село в Винницкой области готовят к эвакуации

Решается вопрос об эвакуации около 500 жителей села Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, где найдены мины времен войны.

В этом селе, в частном хозяйстве во время земляных работ обнаружены три противотанковых мины времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, обнаруженные во дворе дома 47-летнего хозяина мины сейчас находятся под охраной милиции.

Решается вопрос об эвакуации около 500 жителей села на период, когда будут проводиться работы по обезвреживанию боеприпасов.