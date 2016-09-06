Днепряне стали на треть реже жениться и разводиться

Согласно данным Государственной службы статистики, в Днепропетровской области сократилось количество браков и разводов, передает местное издание "Новости Днепра".

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По информации Госстата, за последние 25 лет в регионе на 28% уменьшилось количество разводов. Однако, количество браков также упало на 32%.

В 1991 году в Днепропетровской области было заключено 37 917 браков (в городе Днепр 11 879), разводов было зафиксировано 17 434 (по области) и 5 772 (по городу). В этом же году в регионе было зарегистрировано 25 634 брака и 12 356 разводов.