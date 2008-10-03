Две страховые компании перевели в "тень" 402 млн. грн.

В Донецкой области налоговые службы в результате анализа деятельности отдельных страховых компаний разоблачили два учреждения, с помощью которых в теневой сектор экономики были переведены 402 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Донецкой области, эта сумма денег была незаконно переведена в течение прошлого, 2007 года и первого квартала текущего года. В настоящее время налоговики устанавливают клиентов этих компаний.

По информации пресс-службы, работа в данном направлении проводилась во исполнения поручения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по выявлению и ликвидации так называемых «налоговых ям».