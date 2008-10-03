Граница с Румынией теперь охраняется по новой модели

В составе Черновицкого пограничного отряда на украинско-молдавской границе 1 октября официально начало свою работу новое пограничное подразделение - отдел пограничной службы „Кельменцы”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Черновицкого пограничного отряда полковник Николай МАЦИШИН, новое пограничное подразделение создано в результате объединения пограничной комендатуры „Кельменцы”, пограничных застав „Ларга”, „Нелиповцы” и отделений пограничного контроля „Росошани”, „Кельменцы”.

По его словам, в соответствии с Концепцией развития Госпогранслужбы на период до 2015 года, подобные отделы пограничной службы станут «базовыми подразделениями новой модели охраны границы, которая предусматривает четырехуровневую систему управления: центральный аппарат пограничной службы, региональный аппарат, органы охраны границ и отделения пограничной службы».

По словам пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Константина ЛИСНИКА, реформирование предусматривает в первую очередь оптимизацию структуры и функций подразделений, эффективное использование имеющихся ресурсов. Отделы пограничной службы объединят в себе функции пограничной заставы, отделения пограничного контроля и пограничной комендатуры.

«Персонал отдела будет отвечать не только за пропуск через государственную границу граждан и транспортных средств, а также будет осуществлять охрану определенного участка границы», - отметил К.ЛИСНИК.

Справка УНИАН. С открытием данного отдела пограничники Буковины одними из первых среди органов охраны границы Госпогранслужбы Украины завершили реформирование. Отныне в состав отряда входят 13 отделений пограничной службы, которые охраняют участок украинско-молдавской и украинско-румынской границы общей протяжностью 404 км в пределах Черновицкой и Ивано-Франковской области и осуществляют пропуск граждан, транспортных средств и грузов в 21 пункте пропуска.