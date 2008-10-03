Завод им. Малышева изготовил новую партию танков БМ «Булат»

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков) изготовило для Вооруженных сил Украины очередную партию танков БМ «Булат».

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. генерального директора завода им. Малышева Алексей ПОДГОРНЫЙ, сегодня предприятие отгружает 10 единиц БМ «Булат», являющихся частью партии, которая должна быть изготовлена для украинской армии в 2008 году.

«Танки «Булат» изготовляются по заказу Минобороны в соответствии с контрактом, который заключен в рамках программы обновления бронетанкового парка украинской армии», - сказал А.ПОДГОРНЫЙ.

Он напомнил, что раньше в действующие части ВСУ завод отправил две партии БМ «Булат» общей численностью 36 единиц.

«Выполненные заводом работы выводят «Булат» на уровень современных новейших танков типа Т-80УД, «Оплот» и российских Т-90С, - отметил А.ПОДГОРНЫЙ.

По его словам, в ходе глубокой модернизации БМ «Булат» получает высокое повышение по всем основным характеристикам танка – защите, мобильности и боевой мощи. «В частности, - сказал руководитель предприятия, - на «Булат» устанавливается дизельный двигатель 5ТДФМ мощностью 850 к.с., новый комплекс управления огнем, а также «Мы полностью укладываемся в сроки выполнения контракта, и военные специалисты выражают большое удовлетворение относительно уровня модернизации, так и ее качества», - сказал А.ПОДГОРНЫЙ. По его словам, «фактически армия получает новый современный танк, способный выполнять сложные боевые задания».

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по двигателестроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая есть на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23 «Гром»).

Завод им. Малышева приступил к модернизации Т-64 в 2004 г. по заказу Министерства обороны Украины. После модернизации танк получает наименование БМ «Булат». Программа модернизации разработана ХКБМ им. Морозова – ведущей и координирующей организацией по разработке бронетанковой техники и артиллерии Украины. Главным исполнителем госзаказа выступает ГП «Завод им. Малышева».