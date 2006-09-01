Ющенко поздравил учеников и педагогов Украины с Днем знаний

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравляет всех учеников, педагогов, родителей с Днем знаний и началом нового учебного года и желает, чтобы год был для них успешным.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, в поздравлении говорится: «Пусть новый учебный год порадует нас всех большими успехами и достижениями. Раскроет перед детьми, ученической и студенческой молодежью новые возможности познания себя и мира, педагогам принесет удовлетворение от оценки их труда, а родителям – уверенность в образованности и счастливой судьбе своих потомков».

Президент выразил убеждение, что сегодня все осознают приоритетность образования как определяющего фактора общественного развития, достижения лучших европейских стандартов жизни, утверждения Украины в кругу высокоразвитых стран мира.

Обращаясь к молодому поколению, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что именно от него зависит будущее нашего государства. «Убежден, что вы не только обретете фундаментальные знания, но и обогатитесь духовным вдохновением, любовью к своей родной земле, готовностью и умением работать на ее благо», – подчеркнул Президент.

Глава государства также высказал слова благодарности всем педагогам за благородный, подвижнический труд. «Мы всё сделаем для того, чтобы он должным образом ценился, а престиж учителя, преподавателя и профессора неуклонно рос», – заверил он.

В.ЮЩЕНКО пожелал всем, кто 1 сентября переступает порог учебного заведения, «крепкого здоровья, успехов и широких жизненных горизонтов».