Тарифы на подписку и доставку прессы вырастут на 27%

Четыре месяца продолжалось противостояние Национального союза журналистов Украины и „Укрпочты”. Как сообщает пресс-служба НСЖУ, почтовое ведомство стремилось поднять тарифы на свои услуги по подписке и доставке газет и журналов 2009 году сначала на 60, потом на 55, а позже, найдя поддержку профсоюзов, - на 44 процента.

Председатель НСЖУ Игорь Лубченко по этому поводу дважды встречался с Президентом Украины Виктором Ющенко.

После обращения главы государства министр юстиции Николай Онищук отказался регистрировать приказ Министерства транспорта и связи о 44-процентном повышении тарифов.

Учитывая, что экономисты утверждают о приближении реальной инфляции к 30-процентной отметке, Национальный союз журналистов Украины согласился на повышение тарифов на услуги „Укрпочты” по подписке и доставке подписчикам печатных СМИ на 27 процентов.

Председатель НСЖУ поблагодарил главу государства за поддержку усилий Союза в сохранении и расширении национального информационного пространства.

Союз будет держать под общественным контролем деятельность почтового ведомства по доставке подписчикам газет и журналов.