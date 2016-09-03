При Кабмине создадут совет, который будет координировать программу восстановления мира на Донбассе

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует принять решение о создании совета, который будет координировать выполнение программы восстановления мира на Донбассе, концепцию которой презентовали накануне.

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Об этом DT.UA сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"На подходе сейчас еще два решения правительства, которые непосредственно связаны с государственной программой как одной из составляющих механизмов, которые должны быть реализованы. Это создание соответствующего совета при правительстве во главе с вице-премьером, с участием всех центральных органов власти и представителей региональных и местных органов самоуправления", - сказал он.

"Совет должен скоординировать все усилия, неимоверные усилия, потому что бешенные средства выделяются, честно говоря. Согласно отчету совместной миссии ЕС, ООН и Всемирного банка "Оценка путей восстановления и развития мира в Украине", ориентировочный объем финансовых потребностей на выполнение Программы составляет 1,52 млрд долл. По компонентам, о которых я говорил, потребности определены и распределены следующим образом: инфраструктура и социальные услуги - 1 млрд 257,7 млн долларов США, восстановление экономики - 135,5 млн и третья компонента — социальная устойчивость, развитие мира и общественная безопасность - требует - 126,8 млн долл. Это, подчеркиваю, оценка потребностей, определенная совместно с донорами, ООН и Всемирным банком", - подчеркнул министр.

Напомним, 31 августа Кабинет министров одобрил концепцию государственной программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", которая направлена на ликвидацию последствий российской агрессии на Донбассе.