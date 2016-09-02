Сержанта Нацгвардии, который сдавал в ломбард имущество военной части, приговорили к 5 годам заключения

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, установлено, что начальник вещевого хранилища хозяйственного взвода роты боевого и материально-технического обеспечения одной из военных частей Нацгвардии «тайно выносил из воинской части государственное имущество (альпинистское снаряжение, беседки, веревки, спусковые устройства и т. п) и сдавал его под залог в ломбард».

Читайте такжеВ Украине на протяжении 2005-2014 годов было продано военного имущества на 1,9 миллиардов гривень - Луценко

Таким способом в течение июня-августа 2015 года военнослужащим был нанесен ущерб воинской части на общую сумму 78 тыс. грн, отметили в прокуратуре.

"Благодаря реагированию военной прокуратуры, в ходе досудебного расследования указанные убытки возмещены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал младшего сержанта виновным по ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.