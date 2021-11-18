15 иностранцев направлялись рейсовым автобусом из Минска.

Государственная пограничная служба Украины предупредила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.

Как сообщили в ГПСУ, за более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области.

В частности, 15 иностранцев направлялись рейсовым автобусом из Минска.

Читайте такжеМиграционный кризис: ЕС будет вести только "технические" переговоры с режимом Лукашенко"Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма. Однако, в ходе дополнительной проверки выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и тут же направились в Гродненскую область. С их слов осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили заглянуть еще и в Украину. Путники уверяли, в нашей стране их больше всего интересуют пейзажи Львовской области. Именно из Львова они, якобы, планировали вернуться домой", - говорится в сообщении.

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

Сейчас военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, поскольку указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

Миграционный кризис на границе Беларуси

На польско-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация из-за миграционного кризиса.

Правительство в Варшаве обвиняет Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

10 ноября СНБО Украины принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

Сегодня Верховная Рада разрешила украинским пограничника применять силу и оружие для защиты границы.

Автор: Леся Лещенко