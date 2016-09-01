Порошенко поздравил украинцев с Днем знаний

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Особенным является сегодняшний день для первоклассников, перед которыми открывает двери в удивительный мир знаний обновленная украинская школа. Знаковым он будет и для тех юношей и девушек, которые начнут свое обучение в профессионально-технических и высших учебных заведениях. Верю, что этот год будет наполнен незабываемыми впечатлениями, а ваши способности и упорный труд станут залогом успехов и свершений", - говорится в поздравлении Порошенко.

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Также он выразил благодарность педагогам и родителям за "выполнение самой ответственной миссии — воспитание молодого поколения".

"Убежден, что зерна науки дадут добрые всходы и вырастут в ваших душах урожаем мудрости и вдохновения. Достигайте высоких результатов в учебе и будьте активными в общественной жизни", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Украине отмечают День знаний: сегодня начнется новый учебный год для школьников и студентов.