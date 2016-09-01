Студентам не отменят выплату стипендий - замминистра образования

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

«Стипендии будут. Изменения должны быть достаточно плавными, для того чтобы не резко ухудшать положение тех, кто сейчас учится», — сказал он.

По словам заместителя министра, алгоритм выплат нужно пересмотреть.

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«Средства должны распределяться рационально. Но и 800 гривен, это очень мало. Не платить всем и по немногу, а платить больше и тем, кто нуждается. Люди пришли учиться, зная, что они будут получать стипендию и они должны ее получать», — сказал Ковтунец.

Также, стипендии должны получать все, чей балл не ниже среднего.

«Студенты добросовестно учится и имеет оценки не ниже «хорошо» — должны быть поддержаны, особенно, если доходы семьи не большие. И я не говорю о малообеспеченных. Я говорю о среднестатистической семье. Надо поддержать студентов, которые обучаются по специальностям, которые не являются пока что престижными: учителя, физики, математики», — заявил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства образования и науки, Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств, инструктивное письмо о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год и проекту прогноза государственного бюджета на 2018-2019 годах. В рекомендациях, которые сопровождают письмо, сказано о сокращении расходов на стипендии.

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Минфин заявил, что на следующий бюджетный год расходы на стипендии предусмотрены только для учеников и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов I-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, которые получают помощь согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", а также аспирантам и докторантам.

Если рекомендации Минфина будут учтены в бюджете на следующий год, то уже с 1 января 2017 года многие бакалавры и магистры не будут получать стипендию. В МОН заявили, что не поддерживают инициативу Минфина.