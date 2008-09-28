Парк Мира в Кременчуге "оживили" военной техникой

В Кременчуге Полтавской области в парке Мира открылся музей военной техники под открытым небом.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатор создания музея, глава Автозаводской райгосадминистрации Кременчуга Владимир КОВАЛЕНКО сообщил журналистам, что всего в музее установлено 9 экспонатов, среди них - истребитель МИГ-31, «Катюша», танк, артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские установки. «Эта техника символизирует те военные части, которые освобождали Кременчуг», – сказал он.

В.Коваленко добавил, что данная техника при поддержке Министерства обороны была бесплатно передана из военных частей Украины.

В торжественном открытии музея приняли участие экс-министр обороны, народный депутат Александр КУЗЬМУК, председатель Полтавского облсовета Александр УДОВИЧЕНКО, мер Кременчуга Николай ГЛУХОВ.