Коростышевскому костелу исполнилось 400 лет

В Житомирской области в рамках празднования Дня Коростышева украинские римо-католики отметили 400-летие основания коростышевского костела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на торжествах в Коростышеве сообщил посол Ватикана в Украине, апостольский Нунций в Украине, архиепископ Иван ЮРКОВИЧ.

По его словам, празднование этого события имеет выдающееся значение для мировой общественности не только римо-католицького вероисповедания, но и всех, «кто верует в торжество добра и справедливости, поскольку речь идет о возвращении властью прихожанам религиозных сооружений, которые являются духовными ячейками для многих людей».

При этом И.ЮРКОВИЧ уточнил, что коростышевский костел (построенный в конце XVIII века на месте деревянного сооружения начала XVII века местной семьей графов Олизаров) после Октябрьской революции 1917 года длительное время был запущенным (использовался под зернохранилище, а затем полвека - как кинотеатр) и только после провозглашения независимости Украины в 1991-м был возвращено обществу Коростышева.

И.ЮРКОВИЧ также провел торжественную святую Литургию возле старинного римо-католицького храма, в которой приняли участие около 500 жителей Коростышева, а также представители областной и городской власти, общественности, верующие, журналисты и потомок графов Олизаров Ян ОЛИЗАР из Варшавы с женой Маргаритой, отец которого ребенком эмигрировал с Украины.

Как сообщил начальник управления по связкам с общественностью Житомирской ОГА Николай СЮРАВЧИК, по случаю юбилея костела за спонсорские средства его оборудовали новыми электронными колоколами и часами.

По словам городского председателя Коростышева Николая ЧИКОЛАЯ, именно в такой нестандартный способ сегодня начато празднование Дня Коростышева, поскольку «городская власть дружит с потомками Олизаров, и в свое время депутаты горсовета проголосовали за передачу римо-католическому обществу помещения костела».

Сегодня на торжествах также заложена памятная капсула для потомков, где увековечены имена духовного и светского руководства римо-католической парафии, города, области и Президента Украины.