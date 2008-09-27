Встречайте бабье лето: до плюс 20° - всего три дня!

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами в западных, северных и центральных областях туманы. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 9-14°; днем 15-20°; в Карпатах на протяжении суток 1-6° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 29-30 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей 7-12°; днем 13-18°, в Крыму, на юге Одесской области и Закарпатье 16-21°; в Карпатах ночью 1-4°, днем 4-7° тепла.

1-2 октября - без осадков. Температура ночью 6-12°; днем 15-20°.

В Киеве в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 15-17°.

По области - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.

29-30 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

1-2 октября - без осадков. Температура ночью 6-11°; днем 15-20°.