В Одессе приняли присягу будущие офицеры морской пехоты

Как передает корреспондент УНИАН, на верность украинскому народу присягнули курсанты-первокурсники Военной академии.

Новобранцев тепло поздравил командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. Он поблагодарил каждого из пополнивших ряды курсантов высшего военного учебного заведения за сознательный выбор защищать Украину.

Воронченко вручил курсантам-морпехам флаг Военно-морских сил Украины и флаг Украинской морской пехоты, пожелал им успехов в учебе, а также быть настоящими патриотами родной земли.

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Вице-адмирал выразил благодарность командованию и профессорско-преподавательскому составу Военной академии за поддержку, которую они оказали в 2014 году и продолжают оказывать военным морякам - командованию, преподавателям и курсантам Академии ВМС им. Нахимова (которые весной 2014 года остались на стороне истинных патриотов, передислоцировавшись в Одессу – УНИАН), в дальнейшем ставшей факультетом ВМС Национального университета «Одесская морская академия».

«Военная академия Одессы является настоящей кузницей кадров для Вооруженных сил Украины, многие выпускники которой достойно защищают независимость и территориальную целостность Украины в ходе антитеррористической операции», - сказал Воронченко.