Порошенко поздравил Джамалу с днем рождения

15:44, 27 августа 2016
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил певицу Джамалу, которая победила на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016», с днем рождения.

Джамала на пресс-конференции перед концертом / УНИАН

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

«Позвонил Джамале и поздравил ее с днем рождения», - говорится в сообщении.

Также Порошенко отметил, что голос Джамалы стал одной из визитных карточек Украины.

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«В этом голосе переплелись сила и красота, гордость и боль родного народа», - сказал президент.

Джамала родилась 27 августа 1983 года.

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