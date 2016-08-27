Порошенко поздравил Джамалу с днем рождения
15:44, 27 августа 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил певицу Джамалу, которая победила на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016», с днем рождения.
Джамала сегодня празднует день рождения / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.
«Позвонил Джамале и поздравил ее с днем рождения», - говорится в сообщении.
Также Порошенко отметил, что голос Джамалы стал одной из визитных карточек Украины.
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«В этом голосе переплелись сила и красота, гордость и боль родного народа», - сказал президент.
Джамала родилась 27 августа 1983 года.
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