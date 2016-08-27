Порошенко поздравил Джамалу с днем рождения

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

«Позвонил Джамале и поздравил ее с днем рождения», - говорится в сообщении.

Также Порошенко отметил, что голос Джамалы стал одной из визитных карточек Украины.

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«В этом голосе переплелись сила и красота, гордость и боль родного народа», - сказал президент.

Джамала родилась 27 августа 1983 года.