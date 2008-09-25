Украина сформирует стратегический резерв ядерного топлива

Кабинет министров Украины предлагает направить 450 млн. грн. в 2009 году на формирование стратегического резерва ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам президент НАЭК “Энергоатом” Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что данная статья заложена в проекте закона о госбюджете на 2009 год.

“Думаю, постепенно, со следующего года мы начнем формировать резерв топлива”, - сказал он.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за скорейшее формирование отраслевого резерва ядерного топлива и ядерных материалов.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 9 августа 2007 года №646-р Кабинет министров Украины согласился с предложением Минтопэнерго о создании на протяжении 2008-2010 гг. резерва ядерного топлива и ядерных материалов в объеме годовой потребности украинских АЭС.

Правительство поручило Минфину при подготовке проектов бюджета на 2008-2010 гг. согласно бюджетным запросам Минтопэнерго предусматривать выделение средств на создание такого резерва за счет денег, аккумулирующихся в специальном фонде бюджета за счет целевой надбавки к действующим тарифам на электрическую и тепловую энергию.

Минтопэнерго совместно с государственным концерном «Укратомпром» и при согласовании Госатомрегулирования было поручено определить номенклатуру резерва ядерного топлива и ядерных материалов, порядок его формирования, хранения, использования и возобновления.

Справка УНИАН. Ежегодная потребность украинских АЭС в уране составляет 2,4 тыс. тонн, тогда как собственная добыча в настоящее время составляет лишь 0,8 тыс. тонн в год.

ВостГОК является единственным предприятием, добывающим уран на территории Украины.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».