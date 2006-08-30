На Украину надвигается циклон с Балкан

Завтра в Украине в связи с перемещением циклона с Балкан в южных и центральных областях ожидается осложнение погодных условий: дожди, грозы, ночью и утром местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с.

На остальной территории временами дождь, гроза, в восточной части днем в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер в восточной части южный, на остальной территории западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 15-20°; в южных, восточных областях и Крыму ночью 14-19°, днем 21-26°, в Крыму и Приазовье до 29°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

1-2 сентября - облачно с прояснениями. Дожди, грозы, 1 сентября в западных областях местами сильные дожди, в северных и восточных областях небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и центральных областях ночью 7-12°, днем 14-19°; в южных и восточных областях ночью 9-14°, местами 15-17°, днем 18-23°, 1 сентября в восточных областях к 28°; в Крыму ночью 12-17°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

3-4 сентября - кратковременные дожди, местами грозы, 3 сентября в восточной половине преимущественно без осадков. Температура ночью 8-14°, на юге к 17°; днем 18-24°, в южной и восточной части 23-28°.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°; в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°.

1-2 сентября - облачно с прояснениями. Временами дождь (1 сентября небольшой). Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

Ночью 3 сентября преимущественно без осадков, в дальнейшем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью существенно не изменится, днем повысится до 18-23°.