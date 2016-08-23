Венок из трав участникам парада

Идти или не идти на парад по случаю юбилея страны - личное дело каждого. Думаю, что это хороший повод поблагодарить защитников нашего отечества за подвиг, который позволяет нам жить в свободной стране. Если парад нужен нашим офицерам, сержантам и солдатам, значит он должен быть подарен им благодарной страной. Не будем забывать, что пока большинство из нас лежит на диванах перед телевизорами, эти парни ежедневно рискуют жизнями в окопах восточного фронта.

И парад – самое малое, что мы можем им дать. Они готовы заплатить и платят своими жизнями за наше право жить привычной мирной жизнью. И порой даже удивляешься, что в сотне километров от нас идет кровавая война, но при этом жизнь остальной части страны не остановилась.

Неужели нас задавит жаба по поводу царапин на асфальте от прохождения в парадном строю техники наших защитников? Или перекрытых на время репетиций парада нескольких улиц центра Киева.

Не будем забывать, что пока большинство из нас лежит на диванах перед телевизорами, эти парни ежедневно рискуют жизнями в окопах восточного фронта

Далекие от военной темы люди сетуют, что армейские парады являются продолжением советских традиций. Можно уточнить, что этой традиции тысячи лет. Но особый блеск придали ей в Древнем Риме, предоставившем полководцам право на триумф по поводу особо значимых для государства побед.

Кстати, знаете какую награду получал самый великий руководитель кампании? Тот, который добивался самой феноменальной победы или спасал своим героизмом и решительными действиями жизни большого числа соотечественников. Его награждали не златом и пурпуром, а венком из трав, собранных на залитом кровью воинов поле боя. Этот венок был сплетен руками выживших в сражении воинов. Что может быть выше такой награды?

Неужели нас задавит жаба по поводу царапин на асфальте от прохождения в парадном строю техники наших защитников? Или перекрытых на время репетиций парада нескольких улиц центра Киева

Многие из тех, кто пойдет утром 24 августа по центральной улице столицы, заслуживают самых высоких наград и почестей. И заслуживают права на продолжение тысячелетних воинских традиции: показать своим согражданам выправку и созданное руками соотечественников грозное оружие. И права представить в столице тех своих боевых товарищей, которые в эти самые часы защищают с оружием в руках восточный рубеж отчизны.

Пусть и враги посмотрят на наших парней в форме. Они готовы защищать родную землю и умеют это делать. Авантюра по уничтожению Украины не пройдет.

Еще два года назад у нас не было такой армии. И те проводившиеся во времена Леонида Кучмы и Виктора Ющенко парады имели совершенно другое значение и звучание.

Думаю, что все, кто следил за репетицией парадов в Киеве, обратил внимание, что печатающие по Крещатику шаги воины – это не «потешные войска» канувшей в лету эпохи украинской наивности и доверчивости. И произведенная руками тысяч наших соотечественников в различных регионах страны мощная современная техника – это не фейк, а эффективное оружие поражения.

Нам есть чем гордиться. Для этого и существует такой день – День рождения Украины.

Отложим национальное упоение «зрадой» на 25 августа и другие дни года. Скажем «Спасибо» своим защитникам лично. И придем на парад.

Юрий Куликов