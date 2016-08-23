На здании Днепропетровской ОГА появился гигантский светодиодный флаг Украины (фото)

По словам руководителя области Валентина Резниченко, масштабным патриотическим проектом уже заинтересовалась Книга рекордов Украины, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Читайте такжеВ Днепре здание горсовета украсили 300 национальными флагами (фото)

Как отмечается, монтировали сияющий флаг около недели. Его длина более 60 метров, ширина — около 30 метров. Для того, чтобы засветилось все здание ОГА, на фасаде установили 110 прожекторов со 2328 светодиодами. Такое количество светодиодов претендует на рекорд.

Согласно сообщению, подсветка здания ОГА выполнена по последним энергосберегающим технологиям. Все светодиоды потребляют электроэнергии не больше обычного электрического обогревателя или бойлера. Кроме того, все работы выполнены за частные деньги.

Днепропетровская ОГА "превращается" в гигантский флаг каждый вечер с 20:00. В зависимости от времени года время может меняться. Подсветку будут включать вместе с внешним освещением улицы.